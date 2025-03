Le bras armé de RN ? Une enquête accablante sur les pratiques de la BRAV-M

BRAV-M, un acronyme qui est quasiment entré dans le langage commun depuis la création en 2019 de cette brigade de répression de l'action violente motorisée. La BRAV-M, devenue synonyme d’emploi disproportionné de la force et de violences policières contre les manifestations hostiles à Emmanuel Macron. D’abord dans la répression des gilets jaunes qui ont précisément poussé le préfet de police Didier Lallement à créer cette unité, puis dans la répression des manifestants contre la réforme des retraites. L’un des cas les plus marquants d’interventions de la Brav M a été pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Dans la soirée du lundi 20 mars à Paris, sept jeunes personnes sont placées en garde à vue par la BRAV M. L’un des manifestants enregistre les conversations. La bande sonore de 23 minutes a été diffusée sur le site d’information Loopsider. Les frasques de la brav-M lui ont attirées beaucoup de critiques et des appels à sa dissolution, notamment une pétition citoyenne ayant recueilli plus de 260 000 signatures. Et pourtant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé, le 5 avril 2023, de ne pas donner suite à cette demande. Ce sont ces méthodes musclées et ces dérives autoritaires contre les mouvements sociaux, que Lucas Lévy-Lajeunesse a voulu exposer dans cet ouvrage pour le moins exhaustif sur la Brav-M, La Police contre la démocratie. Politiques de la Brav-M. Un livre qui interroge aussi la place croissante des unités répressives dans un paysage sécuritaire et politique, de plus en plus marqué à droite. Fabrice Wuimo en parle avec Lucas Lévy-Lajeunesse dans ce nouveau numéro de l’entretien d’actu sur Le Média.