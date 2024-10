C'était le 7 octobre 2023. Plusieurs organisations palestiniennes, et principalement le Hamas, lançaient une attaque meurtrière sur le sol israélien. Une attaque qui a fait 1200 morts et donné lieu à un peu plus de 200 prises d'otages. Cet événement tragique a été le déclencheur d’une guerre terrible et aveugle de l’armée israélienne contre le peuple palestinien, au nom de la lutte contre le terrorisme. Le bilan est lourd : plus de 40 000 morts, dont 14 à 17 000 enfants, la destruction implacable du bâti, 80% de la population déplacée, 60% des bâtiments détruits. La Cour internationale de justice parle de risque de génocide, et de nombreux observateurs disent que le génocide du peuple palestinien est déjà là. Ce lundi 7 octobre, nous organisons une soirée consacrée à 366 jours terribles. À cette boucherie sanglante perpétrée au nom de la lutte contre le terrorisme.

Au Média, nous avons tenté de vous offrir la couverture médiatique la plus fidèle de cette guerre qui aujourd'hui s'étend au Liban et en Iran à travers des émissions, reportages et enquêtes fournies. Comment Gaza a été écrasée dans l'indifférence internationale ? Comment le 7 octobre a changé et clivé le monde, mais aussi la France ?

On en parlera notamment avec Paul Elek, chroniqueur politique pour le Média, Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, Yoav Shemer Kunz, Docteur en science politique de l'Université de Strasbourg, Xavier Guignard, chercheur spécialiste de la Palestine, Adlène Mohammedi, Chercheur en géopolitique, Nesreen Mroueh, cheffe libano-canadienne, Layla Damiri, militante urgence palestine, Julien Théry, historien, Michèle Sibony, militante à l'Union Juive Française pour la Paix et Pascal André, médecin humanitaire et membre de Palmed, ONG qui ne baisse pas les bras et continue de soigner en dépit de tout.

Une émission spéciale pour ce Toujours Debout du 7 octobre 2024, présenté par Nadiya Lazzouni, accompagnée d'Amina Kalache.