Trump, Poutine, Netanyahou… En 2025, le pire nous attend ?

Que nous réserve l’année 2025 sur la scène internationale ? Cette année qui débutera, tambours battant, avec le retour de Donald Trump à la maison Blanche le 20 janvier, apporte une flopée d’interrogations sur le paysage géopolitique mondial qui reste marqué par des défis colossaux : entre les prémices d’une guerre commerciale que Trump déclare déjà dans la rhétorique, la guerre en Ukraine qui continue d’inquiéter l’Europe, le Moyen-Orient et Gaza où un “génocide” est de plus en plus pointé du doigt, mais aussi les tensions croissantes entre un occident nostalgique d’une hégémonie révolue et un sud global désireux de changer la donne… Quels bouleversements géopolitiques nous attendent à l’aube de cette nouvelle année ?

Dans un premier temps, l’investiture de Trump sera scrutée de près. Le président élu menace déjà le monde entier d’introduire de fortes taxes douanières, ce qui fait craindre le retour de la guerre commerciale avec la Chine. Par ailleurs, parmi les arcs de crise à suivre en 2025, il y a bien sûr le moyen orient et Gaza en particulier : 1 an et trois après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 qui avait coûté la vie à 1200 personnes, le bilan des opérations militaires Israéliennes à Gaza est plus que macabre. officiellement 45000 morts, plus de 105000 blessés, mais peut-être beaucoup plus encore… 100 000 à 200 000 morts en considérant les disparus ? Benjamin Nethanyahu s'arrêtera-t-il un jour dans ce qui est de plus en plus reconnu comme un génocide ?

Qu’en sera t-il des autres crises dans le monde : le Congo, le Soudan, Haïti ? On en parle dans cette nouvelle édition de votre émission “Le Monde n’a pas de centre”, la chronique internationale de Bertrand Badie, politiste et professeur Émérite à Sciences Po.