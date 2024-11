Trump chamboule l’économie mondiale ? "Les vrais idiots, c'est l'Europe"

C’est fait, Donald Trump reprend la présidence des États-Unis. Le leader d’extrême droite gagne aussi la Chambre haute du Congrès et le Sénat. Le monde est en alerte tant la première puissance économique mondiale peut influencer le monde. Trump avance le protectionnisme. Un tarif douanier de 10% voire 20% sur toutes les importations, et de 60% sur les produits chinois. Le victorieux du scrutin pense aussi à prolonger les allègements des impôts initiés par lui-même en 2017 (dont les calculs ont montré que cela avait profité aux plus riches notamment) ; Comme le Tax Cuts and Jobs Act, et permet de réduire de 35 à 21% l'impôt sur les sociétés. Côté entreprises, le Président aux relents fascisants veut diminuer le taux d'impôt sur les bénéfices de 21 à 15%. Le think tank transpartisan Responsible Federal Budget estime qu’avec Donald Trump, la dette publique étasunienne augmenterait de 7500 milliards de dollars (pour comparer, la dette française globale est de 3400 milliards).

L’Europe se retrouve confrontée à une politique protectionniste quand elle pratique une mondialisation au sein de l’Union Européenne et l’austérité, explique Thomas Porcher. “Nous on est obnubilés par la dette, le déficit. Les américains s’en fichent et ils ont raison”, explique l’économiste. Thomas Porcher regrette que la France n’adopte pas la politique industrielle des États-Unis qui consiste à protéger ses entreprises des effets de la mondialisation. Par contre, Lisa Lap et l’économiste démontent “l’american dream” et déplorent que les libéraux français voient comme un fardeau l’héritage qui faisait la grandeur de la France : sécurité sociale, SNCF, droits sociaux… L’hégémonie des États-Unis et la victoire de Trump posent beaucoup d’interrogations sur la façon dont la première puissance économique mondiale va influencer le monde, sur l’économie mais aussi les droits sociaux.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher.