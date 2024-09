L'historienne Claire Lemercier et le sociologue Willy Pelletier sont les les invités de Julien Théry pour leur récent ouvrage rédigé avec la politiste Julie Gervais et paru aux éditions Amsterdam, "La haine des fonctionnaires", ainsi que pour une somme collective sur "La valeur du service public" publiée aux éditions La Découverte.

Le mépris et l'hostilité envers les #fonctionnaires ont une très longue histoire. Mais l'entreprise de démantèlement des services publics programmée depuis la révolution néolibérale des années 1970-1980 et mise en oeuvre avec une efficacité inédite par les gouvernements de N. Sarkozy, de F. Hollande et plus encore de d'E. Macron a donné une actualité nouvelle à cette vieille haine. Elle n'est plus un simple aspect traditionnel de la mentalité réactionnaire. Elle est, d'une part, enseignée et cultivée au sein des élites dirigeantes nourries au "nouveau management public". Et, d'autre part, mais pour des raisons opposées, elle est de plus en plus commune au sein des usagers. Ces derniers, confrontés dans leur quotidien aux effets désastreux sur leurs vies pris par les politiques d'abandon au nom des compressions budgétaires, reportent leur colère sur les seuls interlocuteurs qu'ils peuvent encore rencontrer, les fonctionnaires. Pire encore, peut-être : les conditions de travail déplorables et l'impossibilité de fournir des services décents où ils se trouvent du fait des politiques de "nouveau management public" vont jusqu'à susciter chez les fonctionnaires une haine d'eux-mêmes et de leurs missions, quand ils ne se résolvent pas à démissionner.



L'historienne Claire Lemercier et le sociologue Willy Pelletier sont les les invités de Julien Théry pour leur récent ouvrage rédigé avec la politiste Julie Gervais et paru aux éditions Amsterdam, "La haine des fonctionnaires", ainsi que pour une somme collective sur "La valeur du service public" publiée aux éditions La Découverte.