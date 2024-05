Racisme anti-blanc à Nouméa : Cnews et la macronie mentent / Mandat d’arrêt : la fin de Netanyahou ?

Nous sommes mardi 21mai 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Théophile Kouamouo.

Au sommaire :

Le Flash Info :

On fait un point sur les 3 actualités du jour avec Nadiya Lazzouni

- Grève à la SNCF ce mardi 21 mai.

- Un bras de fer s’engage entre les syndicats et le gouvernement sur la réforme de la fonction publique.

- La mort du président iranien Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère.

Carte Blanche :

Julien Théry évoquera dans sa carte blanche une polémique folle mais assez efficace qui part de la droite et de l’extrême droite de l’échiquier politique national, sur la thématique “la gauche combat le grand remplacement en Nouvelle-Calédonie et promeut le grand remplacement dans l’Hexagone”. Pourquoi cette polémique est intellectuellement absurde ? Julien se fondera sur son background historique pour nous livrer une lecture politique de cette offensive idéologique.

Entretien d'Actu :

Nous recevrons le Dr Christophe Oberlin, chirurgien de la main, médecin humanitaire qui a fait de nombreux séjours dans la bande de Gaza dans le cadre de l’ONG Palmed, et Gilles Devers, avocat au Barreau de Lyon. On évoquera les demandes de mandat d’arrêt émises par le procureur auprès de la Cour pénale internationale. Des demandes qui visent notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Ismaël Haniyeh, chef de la branche politique du Hamas. Dans leurs aspects politiques, juridiques et techniques.

Entretien d'Actu :

En seconde partie, nous recevrons Leslie Varenne, ancienne journaliste d’investigation et directrice de l’Institut de veille et d’études des relations internationales et stratégiques. Leslie Varenne publie demain, mercredi 22 mai, aux Éditions Max Milo, “Emmanuel au Sahel : itinéraire d’une défaite”. Un livre qui raconte la déroute de la France à un des endroits clés de son influence dans le monde. Une déroute politique, et également un échec personnel pour Emmanuel Macron, qu’elle décrit comme “un président qui ne sait pas qu’il ne sait pas”.