Pourquoi l'Algérie menace de sanctionner Macron et la France - Le RN va-t-il censurer Barnier ?

Nous sommes le mardi 19 novembre 2024. Au programme dans votre Toujours debout présenté par Fabrice Wuimo :

On démarre comme habituellement avec un récapitulatif de l’actualité du jour, présenté ce soir par Aude Cazorla.

Dans l’actualité du jour également, le gouvernement de Michel Barnier est toujours en grandes difficultés dans les tractations autour du projet de loi de finances 2025. Et alors que la perspective d’un 49.3 se précise, celle d’une motion de censure est également sur la table. “Le gouvernement Barnier prend le chemin d’une motion de censure”, c’est ce que Jordan Bardella a déclaré hier soir sur le plateau de BFMTV. De quoi rendre les prochaines journées parlementaires quelque peu mouvementées. Cet après-midi, nos reporters Lisa Lap et Andreï Manivit ont tendu le micro aux députés pour comprendre les stratégies des uns et des autres, et en premier lieu, celle du parti qui brandit la menace d’une motion de censure.

Puis, on donnera carte blanche à l’avocate Jennifer Cambla qui reviendra sur le sujet des OQTF, Les Obligations de Quitter le Territoire Français… Sujet maintes fois monté en épingle par l’extrême droite, dès qu’un fait divers concernant un étranger survient. Jennifer Cambla nous expliquera concrètement comment fonctionne cette mesure et pourquoi elle est instrumentalisée par l’Extrême droite.

Et toujours dans la première partie de cette émission, il sera question d’une autre grogne sociale qui monte, en même temps que celle des agriculteurs. Les VTC multiplient les actions ces derniers jours pour alerter sur leur statut et leurs conditions de travail, une mobilisation qui démontre une fois de plus les affres de l’uberisation, avec des travailleurs soumis à une précarisation galopante imposée par les plates-formes comme Uber, Deliveroo ou Lyft. Pour en parler, nous serons avec Brahim Ben Ali, le secrétaire national du syndicat INV VTC.

Puis, en seconde partie d'Émission, on reviendra sur la brouille entre la France et l’Algérie, et cet imbroglio récent autour de vraies-fausses sanctions d’Alger vis-à-vis de Paris. On essaiera de comprendre les dernières tensions entre les deux pays avec nos invités l’anthropologue et chercheur au CNRS Yazid Ben Hounet et le membre du parti Les Républicains Mohammed Komat.