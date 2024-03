"Plus c'est gros, plus ca passe" : Macron et Le Maire veulent tout vous prendre

Emmanuel Macron et Bruno Le Maire bradent-ils la France, ou plutôt les français ? Cela fait des mois que l’on documente et analyse les économies voulues par le gouvernement et sa cible sur les services publics ou prestations sociales. Plus c’est gros, plus ça passe. La semaine dernière, Bruno Le Maire a remis une pièce dans la machine. Tout est bon pour justifier les économies faites, et prévues par le gouvernement. Le Ministre de l’Économie veut mettre fin à la “gratuité de tout, pour tous, tout le temps”, apprenons-nous dans le JDD. Il a ajouté qu'il "y a toujours quelqu'un qui paie la gratuité", assurant que "le temps du choix est venu".

“L'institution estime qu'il faudra "de l’ordre de 50 milliards d’économies entre 2025 et 2027" pour respecter l'objectif de réduction du déficit public à 3% attendu pour la fin du quinquennat.” raconte BFMTV.

Dans le viseur donc, les dépenses publiques. La Cour des comptes pointe un manque de documentation sur les réductions de dépenses envisagées. Mais le gouvernement donne déjà quelques pistes : les services publics, la sécurité sociale avec le doublement de la franchise médicale et de la participation forfaitaire, Bruno Le Maire évoque aussi des pistes pour réduire, encore une fois, la durée de l’assurance chômage… Le Ministre parle aussi de la problématique du "grand âge" qui "pèse lourdement sur les comptes sociaux et pèsera de plus en plus lourd".

Emmanuel Macron vise aussi les dépenses sociales bien sûr mais aussi les collectivités locales. Paris Match a aussi sorti cette info : la majorité pense sérieusement à supprimer les aides au logement. « Les APL ? Ça ne sert à rien ! Ça nous coûte près de 14 milliards d’euros par an. Et cet argent va directement dans la poche des propriétaires », aurait dit un Ministre selon le journal. Thomas Cazenave, Ministre des comptes publics, a démenti.

Thomas Porcher et Lisa Lap expliquent le détournement de la réalité par l’exécutif, qui préfèrent renvoyer les pauvres contre les moins pauvres, et déconstruisent cette idée du “gratuit”, en rappelant les impôts (dont la TVA), ou encore les cotisations. L’économiste alerte sur la volonté de la fin du modèle social français par le gouvernement.

La semaine dernière, mardi, avait lieu la manifestation intersyndicale et même interprofessionnelle pour la défense du service public avec un gros cortège de tête qui alertait sur la situation de l’école publique en Seine Saint Denis. Jeudi, 2000 professeurs, élèves, parents d’élèves, personnels de l’éducation du 93 ont manifesté dans les rues de Paris pour réclamer un plan d’urgence. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le département se mobilise entre grèves et manifestations, et même vidéo sur les réseaux sociaux qui vaudront aux professeurs des convocations à la police.

Classes bondées, professeurs non remplacés, plafonds qui tombent, présence de rats… Le secteur pousse un cri d’alarme jusqu’alors non écouté. Sans parler de la réforme “choc des savoirs” porté par le gouvernement, qui veut trier, ranger, les élèves par groupe de niveaux.

Thomas Porcher ne “comprends pas à quoi joue l’État” qui a tout à perdre à sous investir l’école publique. “Il ne faut pas s’étonner que ces jeunes, abandonnés, se tournent ensuite vers l’économie informelle”. L’économiste raconte en quoi c’est bien l’inégalité des dotations dès le départ qui provoque les inégalités par la suite.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !