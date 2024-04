Palestine : vers une révolte étudiante pour stopper le génocide ? - Exclu : entretien avec Alain Gresh

Nous sommes lundi 29 avril 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Fabrice Wuimo.

Au sommaire :

Flash Info : On fait un point sur les 3 #actualités du jour avec Aude Cazorla :

- La mobilisation des étudiants pour la Palestine, un mouvement qui prend de l’ampleur en France et à Paris, malgré les polémiques.

- Le Ministre délégué à la Santé Frédéric Valletoux reçoit aujourd’hui des représentants de médecins et internes à propos du Me Too Hôpital.

- Le monde est suspendu aux nouvelles de Gaza: y aura-t-il enfin une trêve dans la guerre qui dure depuis 7 mois ?

Entretien d'Actu avec Alain Gresh :

Nous recevrons le journaliste et essayiste Alain Gresh qui vient nous parler de son dernier ouvrage : Palestine, Un peuple qui ne veut pas mourir. Une analyse quasiment en temps réel des enjeux et conséquences de la guerre que mène Israël à Gaza.

Entretien d'Actu :

Il sera question de la mobilisation des étudiants de Sciences Po et de la Sorbonne en faveur des Palestiniens, ce mouvement qui connaît une montée en puissance depuis quelques jours et se retrouve, en parallèle, réprimée par les forces de l’Ordre qui n’hésitent pas à s’introduire dans l’enceinte de ces établissements pour évacuer les jeunes manifestants manu-militari. On en parlera avec nos invités qui font partie de ces mouvements de contestation Hela Yousfi, et Mathieu du Comité Palestine et Lorélia Fréjo, militante au Poing Levé.