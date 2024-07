Palestine : pourquoi Israël n'a pas gagné | Jean-Pierre Filiu, Julien Théry

Alors que le massacre perpétré à Gaza par l'État d'Israël est passé au second plan dans les média français depuis la dissolution de l’Assemblée Nationale et le début immédiat de la campagne des législatives, les bombardements israéliens et les combats se poursuivent. Pour prendre du recul historique et par conséquent politique sur cette actualité brûlante, Julien Théry a reçu Jean-Pierre Filiu, ancien diplomate, Professeur à Sciences-Po Paris, spécialiste de l'histoire du monde arabe contemporain, pour son livre récemment paru, intitulé "Comment la Palestine fut perdue, et pourquoi Israël n'a pas gagné".

L'ouvrage de Jean-Pierre Filiu revient sur la longue durée du conflit, sans tenir compte de laquelle on ne peut avoir qu’une compréhension partielle et biaisée des événements atroces qui ont remis la Palestine sur le devant de la scène internationale depuis le 7 octobre 2023. Dans ce nouveau numéro d'OSAP, "On s'autorise à penser", J.-P. Filiu abord l'histoire du conflit en Palestine des deux côtés tour à tour, d’abord en évoquant les grands atouts qui ont été ceux du projet sioniste, puis en décrivant les facteurs de faiblesse qui expliquent la défaite des Palestiniens.



Côté sioniste, l'évangélisme chrétien a constitué dès les origines du projet d'installation en Palestine un puissant soutien et le demeure aux États-Unis. La pluralité idéologique et organisationnelle du mouvement sioniste continue aussi à faire sa force, tout comme la stratégie du fait accompli qui a toujours été mise en oeuvre par les fondateurs puis les dirigeants de l'Etat d'Israël. Côté Palestinien, l'absence de réelle solidarité arabe (malgré les illusions panarabistes), les divisions internes (la « dynamique factionnelle »), et l'impossibilité d'empêcher le « 2 poids 2 mesures » qui permet l'impunité d’Israël, sont des facteurs structurels de faiblesse.



La défaite palestinienne, explique cependant J.-P. Filiu, est "une défaite sans vainqueur". S'il ne croit pas à une solution à un État unique et multinational, il est convaincu, en revanche, que la survie d'Israël passe par la coexistence de deux États.