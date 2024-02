Palestine : cette avocate se bat pour que l'Europe sanctionne Netanyahu

Sarah Sameur est avocate au barreau de Paris. Elle a été mandatée par un collectif de victimes palestiniennes de Cisjordanie qui dénoncent des attaques violentes à l'encontre de leurs personnes et de leurs biens, des arrestations et détentions arbitraires, de la torture ainsi que d'autres traitements inhumains et des déplacements forcés de population.

Dans une requête adressée lundi 12 février à Josep Borell, le Haut représentant de l’UE pour les Affaires Étrangères et et la politique de sécurité, Sarah Sameur sollicite l’application de sanctions contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la défense Yoav Gallant, le ministre des affaires stratégiques Ron Dermer, le ministre de la sécurité nationale Itmar Ben Gvir et le ministre des finances Bezalel Smotrich accusés d'être impliqués dans des crimes internationaux et de graves violations des droits humains en Cisjordanie.

De quels leviers d’actions dispose l’UE et plus globalement la communauté internationale pour enjoindre à l’état d’Israël de cesser les bombardements contre les civils qui se poursuivent notamment à Rafah où 1,4 millions de gazaouis sont menacés malgré la décision de la CIJ qui lui ordonne d’empêcher tout acte de génocide ? On en parle avec Sarah Sameur.