Macron vs Poutine : guerre totale en Afrique ?

“La sécurité des Français se joue en Ukraine”, “la Russie est l’adversaire”... jeudi dernier, Emmanuel Macron a donné une interview à TF1 et à France 2, et a haussé le ton face à Vladimir Poutine, dans un contexte de risque d’effondrement du front ukrainien. Il a très subrepticement évoqué l’Afrique. Vladimir Poutine avant avait été plus loquace au sujet de son face à face avec la France sur le continent.

Le président de la Fédération de Russie donne l’impression de se moquer, de frapper là où ça fait mal, en parlant des revers de Paris dans son ancien pré carré, et aussi de parler aux Africains, pour accroître la défiance contre la France.

On peut imaginer que cette dégradation des relations franco-russes, avec une France qui prend la tête du camp du “non” à Poutine sur l’Ukraine, aura des conséquences en Afrique, notamment sur les gouvernements africains qui seront peut-être sommés plus clairement de choisir leur camp… Beaucoup l’ont déjà fait mais beaucoup jouent les uns contre les autres… Or on sent un retour de guerre froide qui ne dit pas son nom…

Par ailleurs, il demeure cette impression que tout pousse quand même vers une radicalisation des relations entre l’Occident et le Sud global… Devant un Macron qui veut tout mettre en jeu pour défendre la souveraineté de l’Ukraine, certains ont envie d’évoquer son peu d’entrain pour défendre celle de la Palestine ou de la République démocratique du Congo.