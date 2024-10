Macron, l'agent d'Uber : les vérités d'une députée sur ce scandale d'État

Le sujet de l’ubérisation et de la collusion entre nos politiques et les intérêts privés d’Uber, c’est en quelque sorte le cheval de bataille de Danielle Simonnet depuis des années. Elle vient de publier un nouvel ouvrage intitulé : “Face à Uber. Enquête sur un scandale d'Etat”. La députée de Paris nous propose dans ce livre de faire une véritable plongée dans les révélations des “Uber files”. Un scandale d’État dont vous avez probablement entendu parler ces deux dernières années, sans peut-être en mesurer l’ampleur. Plus de 124 000 documents confidentiels révélés par un Consortium International de journalistes d’Investigation, c’était en juillet 2022, des documents internes de l’entreprise américaine Uber qui montrent notamment comment, entre 2014 et 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, a œuvré en coulisses pour favoriser la société privée de VTC, en dépit d’une certaine hostilité du gouvernement de l’époque. Rapporteure de la commission d’enquête parlementaire Uber Files entre février et juillet 2023, Danielle Simonnet veut inciter à la vigilance sur les conditions de travail des « auto-entrepreneurs » exploités par Uber et des plateformes du même type, dans une société gagnée par l’ubérisation. Figure de l'opposition de gauche à la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo et du XXe arrondissement de la capitale, elle met en exergue dans ce livre comment les pratiques de ces plateformes remettent dangereusement en cause de nombreux acquis sociaux.