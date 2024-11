Macron joue au roi à Rabat, Braun-Pivet le trahit à Paris

Nouvelle édition des “Indiscrets” du journaliste politique indépendant Nils Wilcke, une plongée dans les coulisses de la politique française telle qu’on la raconte peu, c’est-à-dire sans fards ni éléments de langage.

Au sommaire :

Quand Emmanuel Macron tente de se re-présidentialiser en allant au Maroc à la tête d’une délégation immense, les polémiques franco-françaises le poursuivent, notamment sur ses invités gênants, Nils a enquêté sur les coulisses de ce voyage hautement sensible en période de disette budgétaire… Car Emmanuel Macron n’est pas venu seul en visite d’Etat au Maroc (le plus haut niveau des visites diplomatiques). Le président a embarqué Teddy Riner, Gérard Darmon, Jack Lang, Arielle Dombasle, Leïla Slimani, Bernard-Henri Lévy, Jamel Debbouze, etc. En tout, 122 invités sont venus avec Macron aux frais de la princesse, évidemment…

La photo officielle des 577 députés a finalement été réalisée sous la houlette de Yaël-Braun Pivet… Mais comme souvent, on rigole pour cacher un malaise ? Lequel ? Nils nous parle des ambitions contrariées de la présidente de l’Assemblée. Une Yaël Braun-Pivet qui continue de se démarquer de Macron au fur et à mesure que le président s’enfonce dans son impopularité. On rappelle que Macron est mal considéré par les trois quarts des Français selon les derniers sondages. Il est aussi très affaibli par ses échecs électoraux et sa dissolution ratée, comme on l’a déjà évoqué dans cette émission. Cela n’a pas échappé à la présidente de l’Assemblée, qui prend désormais toute sa liberté.