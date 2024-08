Macron : dernière nouvelles du coup d'État

Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve ou Lucie Castets ? Le chef de l’État joue au “name dropping” et organise des fuites depuis l’Élysée, ce qui fait rager l’opposition de gauche… mais l’amuse beaucoup !

Nouvelle édition des Indiscrets de Nils Wilcke, programme que nous testons au Média et qui sera sur la grille de la saison prochaine si vous, notre public, nos uniques mécènes, nous en donnez les moyens. Soutenez-nous, si vous le pouvez, et signez la pétition pour appuyer notre recours contestant la décision de l’ARCOM qui nous a refusé un canal TNT en allant sur tnt.lemediatv.fr. Au sommaire : Après les Jeux olympiques et la trêve qu’il a décrétée de manière unilatérale, comment Emmanuel Macron procède pour jouer avec les nerfs du NFP, en tentant de choisir lui-même son futur Premier ministre, dans l’objectif presque avoué de poursuivre la même politique après son échec des législatives anticipées.



Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve ou Lucie Castets ? Le chef de l’État joue au “name dropping” et organise des fuites depuis l’Élysée, ce qui fait rager l’opposition de gauche… mais l’amuse beaucoup ! Pendant que la classe politique s’agite, le gouvernement démissionnaire depuis de longues semaines déjà avance forcément sur la préparation du prochain budget alors qu’il n’est habilité qu’à gérer les affaires courantes.



Et si c’était ça, le plus gros scandale ? Nils Wilcke a pris son téléphone et a contacté des bons connaisseurs de la machine budgétaire et parlementaire.