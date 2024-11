"Livre noir de Gaza": récit d'un génocide de notre temps

C’est le récit d’un génocide bien de notre temps ! Filmé au quotidien par des caméras amateurs ou professionnelles de ceux dont la vie ne tient qu’à un fil. “Le Livre Noir de Gaza” paru au début du mois d’Octobre est en ce sens un exposé grandeur nature de l’horreur qui s’abat sur l’enclave palestinienne depuis le 07 Octobre 2023. Cet ouvrage collectif s’appuie sur un ensemble de rapports et d’enquêtes de médias et d’ONG qui ont été au plus près de la dévastation provoquée par les frappes Israéliennes, au plus près de la mort, de la famine et du désespoir des Gazaouis. L'ouvrage retrace les origines historique de ce massacre, mais aussi l’évolution de la stratégie Israélienne, la justice internationale défaillante, etc. Un coup de projecteur sur les victimes qui se comptent par dizaines, voire par centaines de milliers, tout comme une plongée dans une guerre mise sous silence par Israël qui interdit l'accès de l'enclave aux journalistes étrangers et restreint l'aide humanitaire des ONG. Ce sont sont les rapports de certaines de ces ONG qui servent de référence pour documenter ici : le sort des victimes civiles, l’ampleur des destructions du territoire, les attaques contre les journalistes, les humanitaires et les personnels de santé, l’arsenal utilisé, etc. “Le Livre Noir de Gaza” a été publié sous la direction d’Agnès Levallois, préfacé par Rony Brauman. Avec les contributions de Guillaume Ancel, Leïla Bourguiba, Jonathan Dagher, Peter Harling, Johann Soufi. Agnès Levallois est l’invitée de cet entretien d’actualité, elle est consultante spécialiste du Moyen-Orient, vice-présidente de l'iReMMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient.