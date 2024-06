Les macronistes vont faire barrage ... Au front populaire !

Vous pensiez que la macronie refuserait de faire barrage ? Pas du tout, elle va faire barrage, mais contre la France insoumise !

Le sursaut de participation fera qu’un grand nombre de candidats en 3e position pourront se maintenir au second tour, dans des triangulaires. C’est la place de celui qui, dans une optique de “barrage républicain”, se désiste en faveur du candidat le mieux placé face à l'extrême droite. Or ces 3e positions seront le plus souvent occupées par des macronistes. Une grande partie de la gauche envoie des signaux clairs pour réactiver un barrage républicain. Les macronistes tergiversent, adoptent une posture “ni-ni2, et ont passé leur semaine à renvoyer dos à dos “les extrêmes”.

Emmanuel Macron n’a cessé de présenter l’extrême droite comme son seul adversaire pour gagner facilement ; il a repris ses mots et ses propositions législatives, elle est désormais à 35%. Après avoir gagné deux fois grâce au report des voix de gauche, après avoir dit “ce vote m’oblige”, il met maintenant un signe égal entre le RN et LFI et laisse fuiter que les candidats Ensemble éliminés ou en 3e place pourront appeler à faire élire les candidats socialistes, communistes et écologistes, mais pas les insoumis.

Voyons ce qu’il reste de ce fameux front républicain.