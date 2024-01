Les banques vous mentent ! Révélations sur l'énorme crise immobilière qui vient...

Si l’on vous demandait quel est le point commun entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, vous répondriez peut-être qu’il y en a trop et que c’est une question-piège. Peut-être. Mais il faut noter que les deux hommes ont pour point commun de n’être pas propriétaires de biens immobiliers, en dépit de leur patrimoine plutôt conséquent.

On pourrait dire qu’ils sont les précurseurs d’une tendance qui va se renforcer dans les années et décennies à venir, avec l’émergence d’une génération de locataires. Certes, il y a une différence notoire. Les jeunes d’aujourd’hui et de demain ne pourront pas, contrairement à eux, acheter, tout simplement parce qu’ils n’en auront pas les moyens, en dehors de ceux qui comme notre tout nouveau Premier ministre, sont nés dans de beaux quartiers des grandes villes, et dans des familles déjà très aisées.

Et pour cause : si l’on en croit Olivier Berruyer, actuaire, donc spécialiste des mathématiques financières et des statistiques, et fondateur du média indépendant Elucid, la crise immobilière qui a commencé avec la hausse des taux d’intérêt dans l’espace européen est partie pour durer. Olivier Berruyer est venu avec des graphiques qui résument un grand nombre de données stratégiques pour nous parler de cette tendance qui va bouleverser des millions de vies, et qui s’explique par des choix économiques et financiers au sommet, notamment au sein de la Banque centrale européenne. Des choix plus ou moins hasardeux.

Retrouvez l'article d'Elucid :

👉https://elucid.media/economie/crise-immobiliere-poursuit-prix-logements-baissent-emprunt-achat-vente