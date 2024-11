Le sale coup des macronistes contre les insoumis - CPI : une immunité en France pour Netanyahu ?

Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024. Au programme dans votre Toujours debout présenté par Amira Bendjaballah Jean-Pierre :

Au sommaire de cette édition, le récap de l'actualité préparé ce soir par Aude Cazorla.

En première partie, on retrouvera Lisa Lap et Andreï Manivit. Ils seront en direct du tribunal correctionnel de Paris. Aujourd’hui et après deux mois d’audience c’est au tour de la défense de Marine le Pen de prendre la parole. Leur seul objectif, convaincre de l’innocence de leur cliente et des autres prévenus dans le cadre du procès des assistants parlementaires du RN. Marine Le Pen risque entre autres, une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire.

On parlera également de cette plainte déposée contre X pour complicité de génocide par l’Union juive française pour la paix. En ligne de mire, une avocate franco israélienne qui avait bloqué des camions humanitaires à l’entrée de Gaza. Béatrice Ores, porte parole de de l’UJFP sera avec nous.

Dans carte blanche Amina reviendra sur la liberté de la presse à Israël. Et vous verrez qu’il y’a a beaucoup de pays où les médias sont muselés.

Et en deuxième partie nous serons en direct avec la député LFI-NFP du Rhône à Lyon Anaïs Belouassa Cherifi, à la veille de la niche parlementaire de LFI . Une journée au cours de laquelle les insoumis fixent l’ordre du jour à l’assemblée. Une aubaine ? Pas si sur…. Ils ont de 9 h à minuit , pas une minute de plus, pour présenter leurs textes et le socle commun a déposé pas moins de 900 amendements. Une tactique selon LFI pour obstruer leurs débats et ne pas voter leurs textes.