Le communisme qui vient : la solution contre Macron et Le Pen

Et si toutes les prophéties autoréalisatrices sur la victoire inéluctable de l’extrême droite en France et le triomphe d’une sorte de néofascisme en Europe n’étaient que des leurres ? Et si la gauche de gauche, seule pôle politique qui s’oppose à ce qu’on appelait jadis la lepénisation des esprits, s’y prenait finalement un peu mal ? Et si l’antidote contre le capitalisme qui détruit la planète et les fausses bonnes idées du Rassemblement national était l’émancipation, mais la vraie émancipation des vrais producteurs de richesses, c’est-à-dire les travailleuses et les travailleurs ? C’est en tout cas ainsi que j’ai compris la thèse que portent l’économiste Bernard Friot et le philosophe Bernard Vasseur dans leur tout nouvel ouvrage “Le communisme qui vient”. En gros, au lieu de se diviser sur les miettes qui leur sont concédées, les travailleurs devraient pouvoir se réapproprier les outils de production qui n’ont dans le fond besoin ni de prêteurs ni d’investisseurs, donc ni de patrons, pour fonctionner. Bernard Friot et Bernard Vasseur explorent également ce qu’ils appellent le “déjà là communiste”, c’est-à-dire des initiatives de production totalement affranchies de ce qu’ils appellent “la religion capitaliste”. Entretien avec Théophile Kouamouo.