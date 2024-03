Israël, Hamas, 7 octobre... Les vérités qui dérangent de Jacques Baud

Que s’est-il vraiment passé le 7 octobre 2023, à l’occasion des attaques menées en territoire israélien par le Hamas et des groupes associés ? A priori, on le sait. La couverture médiatique en temps réel de cet événement terriblement violent qui a déjà changé la face du monde a été abondante et passionnée, brouillée - aussi - par des propagandes croisées et des formes d’intimidation aussi.

Revenir sur les faits plusieurs mois après, de manière méthodique et minutieuse, ne peut dans ce contexte qu’être un réflexe salutaire. C’est pour cette raison que nous avons accueilli avec curiosité et excitation la publication de ce livre de Jacques Baud, paru aux éditions Max Milo : “Opération Déluge d’Al Aqsa, la défaite du vainqueur”. Dans un contexte où l’opacité continue de régner, en raison de l’absence d’enquêtes internationales exhaustives, Jacques Baud ose raconter ce qui s’est passé avant, pendant et ce qui se passe après le 7 octobre. Et quand je dis avant, Jacques Baud commence son récit plus de 100 ans avant les faits, c’est-à-dire à la déclaration Balfour de 1917 sur la création d’un foyer national juif en Palestine. Il tente aussi de répondre à un certain nombre de questions.

Quelle est la nature et la trame idéologique des mouvements de résistance palestiniens ? En quoi consiste la doctrine de lutte antiterroriste israélienne et pourquoi nourrit-elle ce qu’elle est censée combattre ? Et forcément, il se heurtera à une accusation : celle de légitimer les massacres du 7 octobre. Au nom du fameux “expliquer c’est déjà vouloir un peu excuser”, de notre ancien Premier ministre Manuel Valls. Raison de plus pour lui donner un temps de parole.