Israël - Etats-unis : un “divorce” pour faire semblant ?

Nous vivons décidément dans un monde qui change vite, dont l’on sent confusément qu”il est en train d’en accoucher un autre. Mais entre-temps, les soubresauts de l’actualité internationale nous semblent de plus en plus imprévisibles. Nous nous posons mille et une questions. Assistons-nous à un divorce entre les États-Unis, dirigés aujourd’hui par Joe Biden, et Israël, avec à sa tête Benjamin Netanyahou, ou à un éloignement progressif mais définitif, sachant que cette alliance stratégique puissante a façonné le Moyen-Orient depuis la période de la guerre froide ? Et d’un autre côté, les États, en tout cas les plus puissants d’entre eux, sont-ils concept de guerre mondiale contre le terrorisme, auquel ils recouraient à tout propos et hors de propos après le 11 septembre 2001 ? Ces questions, nous avons pu nous ces derniers jours, en observant ce qui s’est passé au Conseil de sécurité des Nations unies ou après l’attentat meurtrier qui a secoué la Russie de Vladimir Poutine ?

Mais les postures peuvent être trompeuses, surtout quand il s’agit des relations internationales. C’est pour cette raison que nous faisons une pause, deux fois par mois, pour aller plus en profondeur sur ces sujets, avec Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages dont le dernier est “Pour une approche subjective des relations internationales”, paru aux Éditions Odile Jacob. C’est la dernière édition du “Monde n’a pas de centre”, sur Le Média.