Islamophobie : elle gangrène les rédactions - Un ex-ministre palestinien répond à Netanyahou

Nous sommes lundi 3 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Irving Magi.

Au sommaire :

Le Flash info présenté par Aude Cazorla :

- Kanaky/Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes kanaks veulent faire pression sur le Président de la République…

- Un rapport accablant sur le nettoyage social qui se fait à Paris pour les JO 2024

- Israël continue ses frappes à Gaza malgré les exigences de cessez-le-feu.

- Au Mexique, Claudia Sheinbaum, la candidate de la gauche mexicaine et dauphine de l’ex-Président Manuel Lopez Obrador, a battu sa concurrence de l’opposition du centre-droit Xochitl Galvez.

Combats de l'info :

Le monde du journalisme, entre racisme et transphobie. 6 associations de journalistes dénoncent le règlement discriminatoire envers les journalistes voilées et les journalistes transgenres de la commission qui attribue la carte de presse. Une tribune co-signée entre autres par l’AJAR, l’association des journalistes antiracistes et racisés, et l’AJL, l’association des journalistes LGBTQIA+ témoignent du climat raciste qui gangrène les rédactions et la Commission de la carte de presse des journalistes professionnels. Pour en parler, nous recevons Manal Fkihi, Journaliste et membre de l’AJAR, Coline Folliot, Coprésidente de l’AJL et journaliste au Monde et David Perrotin, Journaliste à Médiapart, auteur de l’enquête “Pour les journalistes qui portent un voile, de plus en plus d’obstacles”. Ce sont les combats de l’info.

Entretien d'Actu :

Quel est le processus de paix en Palestine ? Quelle existence et place pour l’autorité palestinienne, entre la situation à Gaza et l’occupation en Cisjordanie ? Nous recevons par le biais de la visio, Anwar Abu Eisheh, ancien ministre palestinien de la Culture et professeur de droit. Nous aborderons aussi bien sûr l’interview accordée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Darius Rochebin sur LCI/TF1.