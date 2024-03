Ils veulent dépouiller les français : qui peut stopper la Macronie ?

Nouvelle édition de “Sans langue Degois”, le débat hebdomadaire qui met Françoise Degois, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif, face à un contradicteur. Et comme souvent, elle est face à Paul Elek, analyste politique pour Le Média.

Au sommaire :

Un an après l’adoption d’une réforme des retraites qui avait mis dans la rue des millions de Français qui s’y étaient opposés vigoureusement, la Macronie poursuit son œuvre de détricotage des conquis sociaux des Français, notamment via une forte baisse des dépenses publiques et la réforme annoncée de l’assurance chômage. Le pouvoir est à ce point sûr de lui au point d’affirmer, par la bouche du ministre des Comptes publics que la question de la suppression ou la réforme des APL n’était pas taboue. Alors que les crises internationales occupent la “Une” de l’actualité, les acteurs du mouvement social, notamment les syndicats, sont-ils démissionnaires ou en pause ? On en parlera.

La Russie, les relations avec la Russie de Vladimir Poutine sont plus que jamais un sujet de politique intérieure en France. Après l’attentat sanglant signé par Daech et qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes dans une salle de concert à proximité de Moscou, les positionnements des uns et des autres, mais aussi les différentes théories du complot, nous renseignent-ils sur l’état général de notre classe politique et médiatique ? La mise en place du “plan Urgence Attentat” en France va-t-elle changer quelque chose dans la perception que nos compatriotes ont du chaos du monde ?On ouvrira le débat.

Et on évoquera également la grève à la rédaction de “La Provence”, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé. Une grève qui s’explique par la mise à pied du directeur de la rédaction, dont le tour aurait été de ne pas s’opposer à une “Une” manifestement gênante pour le pouvoir.