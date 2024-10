Ils tirent sur les casques bleus : Israël déclare la guerre au droit international

On peut le dire : la belligérance au Moyen-Orient s’est désormais installée au Liban, avec ce qui ressemble fort à une tentative d’occupation d’au moins une partie de ce pays par l’armée israélienne. Bien entendu, sous les ordres du Premier ministre Netanyahou. C’est le face-à-face entre Tsahal et Hezbollah, et il est meurtrier. Avec déjà des dizaines de milliers de morts et bien plus de familles déplacées.

Et comme une forme de guerre dans la guerre, le pouvoir israélien s’en prend désormais aux Casques bleus de la FINUL, la Force intérimaire des Nations unies au Liban.

Jusqu’ici la FINUL tient. Mais ce que l’on considérait comme un tabou d’après la Seconde guerre mondiale, l’inviolabilité des locaux des Nations unies et le devoir de non-agression vis à vis des soldats de la paix a volé en éclats. Israël veut-il en finir avec les Nations unies, et avec une certaine idée du multilatéralisme ? Puisque Tel-Aviv remet en cause non seulement les résolutions de l’ONU, mais l’UNRWA, la FINUL et même la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ? Qui dans la communauté internationale défendra vraiment le système de “maintien de la paix” né après la Deuxième guerre mondiale et qui semble mourir chaque jour un peu plus ? Nous posons toutes ces questions à Bertrand Badie, politiste, professeur émérite à Sciences Po, auteur du récent “L’art de la paix” chez Flammarion. On évoquera également les récentes manœuvres militaires de la Chine à Taïwan. C’est l’heure de sa chronique internationale, “Le Monde n’a pas de centre” sur le Média.