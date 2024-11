Gbagbo, Chirac, Sarko, Bongo… : Nouvelles confidences de Robert Bourgi

L’entretien ci-dessus est extrait de “Décrypter l’Afrique”. D’autres vidéos sont disponibles sur la chaine Youtube dédiée à l’émission (https://www.youtube.com/@decrypterlafrique8056).

Entretien exclusif et intime avec Robert Bourgi, figure emblématique et controversée, témoin et acteur de la Françafrique. Robert Bourgi, avocat et lobbyiste, proche de nombreuses personnalités politiques africaines et françaises, revient sur son livre "Ils savent que je sais tout", où il détaille des aspects méconnus et parfois choquants de ces liens : interventions politiques, corruption, occultisme et financement des partis français ou du train de vie de leurs dirigeants par des chefs d’États africains. .L'entretien dévoile également des éléments personnels, retraçant l’histoire de la famille Bourgi, originaire du Liban et établie en Afrique de l’Ouest, où elle s’est intégrée dans une hiérarchie coloniale complexe, servant d’intermédiaire entre les colons français et les populations locales. Toujours dans une ambiguïté structurelles. Enfin, l’interview aborde les relations de Bourgi avec des personnalités africaines comme Omar Bongo, ses liens avec Laurent Gbagbo, ou encore son regard sur le nouveau pouvoir gabonais incarné par Brice Oligui Nguema. À travers cette conversation, Théophile questionne Bourgi sur la morale de ces pratiques et sur l'empreinte laissée par la Françafrique, tout en l'interrogeant sur des aspects sombres et inavoués des rapports entre l’ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies, qui continuent d’exercer une influence persistante.