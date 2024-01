Fuir Gaza ou mourir : l'enfer des journalistes palestiniens

Après plus de cent jours de guerre à Gaza, au moins 80 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre dernier. Les derniers journalistes palestiniens présents à Gaza se retrouvent face à un terrible dilemme entre la volonté d’informer sur la réalité des souffrances des Gazaouis et le risque d’être pris pour cibles par l’armée Israélienne.

C’est le cas du photojournaliste Motaz Azaiza, qui documentait la guerre depuis Gaza, et a été contraint d’évacuer après 3 mois intensifs de couverture médiatique au péril de sa vie. Le jeune journaliste de 24 ans s’est fait connaitre par sa détermination à partager des images de Gaza presque en temps réel avec le monde via ses réseaux sociaux, au point d’être été élu « homme de l’année 2023 » par le magazine GQ Middle East. Son retrait, celui de Wael Al-Dahdouh et de beaucoup d’autre journalistes, illustrent l’état de la couverture médiatique toujours plus restreinte et silencieuse de la guerre que mène Israël à Gaza.

On en parle avec la journaliste indépendante Meriem Laribi, qui collabore notamment pour le Monde Diplomatique et Orient XXI et relaie les informations des journalistes encore présents à Gaza.