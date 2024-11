France-Israël : un match sous haute tension - Inéligibilité : ce que risque Marine Le Pen

Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024, voici le programme de “Toujours Debout”, présenté par Nadiya Lazzouni :

Au sommaire de cette édition, le récap de l'actualité préparé ce soir par Aude Cazorla.

Et comme chaque jeudi, nous vous proposons un débat. Pour ce nouveau numéro du fond de l’info, notre chroniqueur régulier, Mathieu Slama, fera face à Elsa Marcel, avocate et militante à Révolution Permanente. Nous évoquerons deux sujets d’actualité : D’abord la polémique autour du match de football France-Israël, une rencontre, sous haute tension, qui mêle à la fois sport et géopolitique. Emmanuel Macron a annoncé s’y rendre par “amitié” avec L'État hébreux malgré la politique génocidaire qu’il mène à Gaza et la guerre qui se poursuit au Liban. Une décision qui insurge militants et personnalités politiques qui ont appelé au boycott du match. L’événement, qui aura lieu ce soir, intervient au lendemain du gala “Israël Forever”. En dépit d’une mobilisation massive de militants et de personnalités politiques qui se sont rassemblés hier à Paris, l’association a pu dérouler le tapis rouge à l’extrême droite Israélienne.

On parlera aussi du procès des assistants parlementaires du FN, le parquet a requis, ce mercredi, 5 ans de prison, dont deux ans de prison ferme, et 5 ans d’inéligibilité contre Marine Le Pen dont l’avenir politique semble compromis. Les réquisitions ont suscité une vague de protestations, non seulement au RN qui dénonce un “acharnement”, mais également à droite jusqu’à l’ancien ministre de l’intérieur Gérald Darmanin.

Au programme de la seconde partie d’émission, nous recevrons Emmanuel Dupuy, Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). Nous discuterons des conséquences de la victoire de Donald Trump sur la guerre en Ukraine. Le président fraîchement réélu a assuré, alors qu’il n’était encore que candidat, pouvoir y mettre fin “en moins de 24h”. L’Europe reste sceptique. Tiendra-t-il ses engagements ? Et comment compte-t-il s’y prendre ?