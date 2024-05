France Inter vs Meurice : censure à Radio France - Xi Jinping et Macron : une visite critiquée

Nous sommes lundi 6 mai 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Fabrice Wuimo.

Au sommaire :

- Flash Info : On fait un point sur les 3 #actualités du jour avec Cemil Sanli.

- Le ministre du LogementGuillaume Kasbarian, ex-député macroniste à qui l’on doit la loi anti squat, a présenté son projet de loi lors du conseil des ministres

- La visite de Xi Jinping en France et sa rencontre au sommet avec Emmanuel Macron.

- 100 000 personnes de l’est de la ville de Rafah ont été évacuées aujourd-hui.

- Retour de terrain avec Lisa Lap Des étudiants de Sciences Po Paris ont manifesté ce midi devant leur école contre le « génocide à Gaza » et ça a fini, comme toujours… par la police qui réprime la manifestation.

- L'Entretien d'Actu avec Jean-Louis Rocca

Le dirigeant Chinois Xi Jinping est arrivé dimanche après-midi en France pour une visite de deux jours entre Paris et les Hautes-Pyrénées. Après l’étonnant accueil protocolaire par le Premier ministre Gabriel Attal, le président chinois a été reçu aujourd’hui par Emmanuel Macron, en présence d’Ursula Von Der Leyen. Une première rencontre tripartite donc durant laquelle il a été beaucoup question des grands dossiers internationaux, notamment l’Ukraine, mais aussi des tensions commerciales entre la Chine et l’UE, des sujets qui ont, comme souvent, relégué au second plan la question des droits humains. Et pour en parler nous sommes en ligne avec Jean-Louis Rocca, chercheur au CERI, le Centre de recherches internationales et spécialiste de la Chine.



- L'Entretien d'Actu avec Jean-Baptiste Rivoire et Florence Mendez

Nous recevrons le journaliste Jean-Baptiste Rivoire et l’humoriste Florence Mendez. Il sera question de liberté d’expression et de censure, après la suspension la semaine dernière de l’humoriste Guillaume Meurice, écarté temporairement par la direction de Radio France après avoir réitéré une blague sur Benjamin Netanyahu, alors même que la justice l’avait disculpé après des poursuites pour ces mêmes propos.