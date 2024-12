Dans cette édition du “Fond de l’info”, sur Le Média, retour sur une affaire qui secoue les deux rives de la Méditerranée : l’arrestation de l’écrivain Boualem Sansal en Algérie pour "atteinte à l’intégrité du territoire". Véritable icône pour certains milieux en France, de l'extrême droite à des pans de la gauche républicaine, au point que remettre en cause ce portrait mélioratif peut devenir périlleux, il est vu comme un "pantin" par le régime algérien.

Mais que révèle cette affaire des relations complexes entre la France et l’Algérie ? Pourquoi Boualem Sansal est-il à ce point soutenu en France, alors que les prisonniers politiques algériens suscitent peu d’intérêt ? Et pourquoi l’Algérie le cible-t-elle si violemment, tout comme son compatriote Kamel Daoud, également au cœur d’une polémique ?

Pour y voir clair, trois invités éclairent nos lanternes : Nabil Touati, journaliste indépendant, propose une revue de presse des médias algériens et relie cette actualité à l’héritage du grand écrivain Kateb Yacine. Adlène Mohammedi, journaliste et chercheur en géopolitique, décrypte les enjeux diplomatiques et mémoriels entre Alger et Paris. Nedjib Sidi Moussa, docteur en science politique et auteur de plusieurs essais incisifs, revient notamment sur la campagne haineuse qu’il subit après avoir remis en question le statut de Sansal comme "combattant de la liberté". Ensemble, ils analysent les discours, les instrumentalisations politiques et les tensions diplomatiques entre les deux pays. Plongée dans une actualité qui soulève les passions et où se mêlent diplomatie, mémoire et liberté d’expression.