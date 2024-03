Français de retour de Gaza : survivants de l'horreur, maltraités par l'État

Avec plus de 30 000 morts à ce jour et une situation humanitaire qui ne cesse d’empirer à Gaza où 2,2 millions de personnes sont menacées d’une famine de masse organisée par l’armée de Tsahal, le bilan de l'offensive militaire israélienne suscite une indignation d’ampleur internationale. Un génocide contre lequel la cour internationale de justice a mis en garde est en cours. Pourtant la France peine à organiser les rapatriements de ses ressortissants et de leurs familles. Depuis novembre 2023, près de 200 Palestiniens sont arrivés sur le sol hexagonal. 148 d’entre eux ont été pris en charge par l’association France Horizon, mandatée par l’État français. Las, près de quatre mois plus tard, des familles et des militants pro-palestiniens dénoncent un accompagnement « déplorable ». StreetPress a recueilli des témoignages de rapatriés, appuyés par des documents, qui démontrent l’absence d’aides matérielles et médicales à ces familles qui ont tout perdu. Logées dans des chambres parfois insalubres, nourris avec des distributions de repas périmées, ces ressortissants traumatisés ont parfois des proches encore coincés à Gaza. Ils pointent la responsabilité de l’État. Dans cet entretien, la journaliste Maria Aït Ouariane et le photoreporter Nnoman Cadoret, auteurs de ce reportage remarquable et unique, nous en disent plus dans sur le calvaire des français rapatriés de Gaza.