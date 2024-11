"Flemmards de fonctionnaires" : débunkage des mensonges d'un ministre macroniste

Parfois en politique de gros bobards passent inaperçus. Parfois non. C’est le cas des sorties des derniers jours du ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, sur le supposé absentéisme des fonctionnaires. Dans le cadre du Projet de loi de Finance 2025, il faut faire des économies pour rembourser les cadeaux fiscaux faits aux plus nantis ces dernières années. Qui cibler ? Retraités, chômeurs, étrangers, et pourquoi pas les fonctionnaires ? Guillaume Kasbarian a sorti de sa casquette deux mesures : allonger leur délai de carence en cas d’arrêt maladie et réduire de 10% leur traitement perçu pendant trois mois lors d’arrêts maladie. Mesures qu’il qualifie de “mesures de responsabilisation”, sous-entendant que ces absences sont essentiellement des abus ou des fraudes. Les fonctionnaires seraient plus absents que les salariés du privé, et ce en raison d’un régime trop généreux ou laxiste. Par son argumentaire truffé de biais et d’erreur le ministre n’a pas d’autre but que justifier par tous les moyens les économies voulues par le Projet de loi de Finances, en les faisant payer aux fonctionnaires et, indirectement, aux usagers de services publics dont la qualité serait dégradée.