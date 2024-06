Fini l'indemnisation pour les arrêts maladie ? Porcher dézingue "une proposition scandaleuse"

Ne plus indemniser les arrêts maladie de moins de huit jours ou augmenter les délais de carence de 3 à 7 jours, voici les préconisations de la cour des comptes dans son dernier rapport pour faire des économies sur le budget de la sécurité sociale. Les dépenses liées aux arrêts maladie sont passées de 8,2 milliards en 2017 à 12,6 milliards en 2022.

La Cour des comptes a livré des recommandations pour faire des économies : ne plus indemniser les arrêts de travail de moins de huit jours pour économiser 470 millions d'euros. La carence de 3 à 7 jours pour 950 millions. Un jour de carence ”d'ordre public” (il ne serait pas pris en charge par l'employeur) ou encore, Une réduction de la durée maximale d'indemnisation de trois à deux ans. La cour des compte vise des économies entre 500 millions à 1 milliard d'euros par an. Pourquoi les dépenses liées aux arrêts maladies ont-elles augmenté ?

La cour des comptes donne plusieurs éléments, comme l’a montré Nicolas Da Silva, économisé et auteur de la « bataille de la secu ». D’abord, le montant moyen des indemnités est calculé sur le salaire. Salaires qui ont augmenté avec l’inflation, sans oublier les départs à la retraite repoussés. A prendre en compte aussi, l’augmentation de la population active, les indépendants et libéraux qui ont rejoint le régime général ou encore les arrêts covid avec des dérogations pour les personnes vulnérables et la suspension de la limite du délai d’indemnisation pour les maladies de longue période. Au final, c’est pour 856 millions qu’on ne saurait pas expliquer. Sur plus de 4 milliards d’augmentation. Sachant que la population vieillit et la santé mentale des français se dégrade.

Gabriel Attal a affirmé qu’il n’était pas obligé de suivre la cour des comptes mais Bruno Le Maire avait déjà parlé de l’augmentation des jours de carence. Thomas Porcher décrit une Cour des comptes politique, qui n’est pas censée établir ce genre de recommandations. Un but ? Faire des économies sur le dos des précaires, ce qui va pousser les salariés à aller au travail malades, à se mettre en danger et mettre en danger les autres, raconte l’économiste.

Le gouvernement de Gabriel Attal prépare une énième réforme de l’assurance chômage, a détaillé le Premier Ministre dans La Tribune Dimanche. Pour toucher le chômage, il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois, quand avant c’était 6 mois sur les derniers 24 mois, et encore avant la réforme de 2019, 4 mois sur les derniers 28 mois. La durée de chômage va passer de 18 à 15 mois, qui avait déjà été rabotée, étant 24 mois avant.

Le gouvernement avait mis en place l’année dernière son principe de « contracyclicité », qui prévoit de réduire la durée d’indemnisation en cas de « conjoncture favorable », soit taux de chômage sous les 9 %. Et l’augmentation de la durée si le taux de chômage est haut. Il est actuellement de 7,5 %. Le gouvernement annonce renforcer la modulation si le taux de chômage descend en-dessous de 6,5 %. Pratique si l’on exclut les gens des conditions pour être chômeur. Gabriel Attal justifie ce durcissement de l’accès à l’indemnité chômage par la poursuite de la recherche du « plein emploi » et la volonté de « valoriser encore plus le travail ». Les nouvelles mesures seront prises par décret le 1er juillet, pour une entrée en vigueur au 1er décembre.

« Ce n’est pas en supprimant des droits que les gens trouvent du travail » dénonce Thomas Porcher. L’exécutif s’attend également à ce que 90 000 personnes supplémentaires retrouvent un emploi. Michael Zemmour, économiste, montre que la réforme exclue 230 000 personnes de l’assurance chômage chaque mois. Une réforme donc qui va surtout toucher les jeunes, les précaires, ou encore les moins qualifiés. Cette mesure va toucher tous les salariés, tant il sera difficile de négocier des droits sociaux en entreprise.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !