Fillon condamné à 1 an de prison - Attaque contre le Liban, charniers à Gaza : jusqu'où ira Israël ?

Nous sommes mercredi 24 avril 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Fabrice Wuimo.

Au sommaire :

Flash Info : On fait un point sur les 3 #actualités du jour avec Juan Tendero-Tourné :

- Bruno Le Maire va simplifier la fiche de paie.

- La cour d’appel de Paris vient de rendre son verdict dans l’affaire des “emplois fictifs” des époux Fillon.

- L’armée israélienne annonce mener une action offensive au sud Liban.

Entretien d'Actu :

« Free Palestine party » vous en avez peut-être entendu parler, c’est le nom d’une coalition réunissant plusieurs partis européens, qui souhaitent “faire entendre la voix du peuple palestinien » et, plus globalement, « lutter contre la contamination des idées d'extrême droite visant les citoyens de confession musulmane ». Cette coalition réunira « des partis indépendants partageant la même éthique musulmane » en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède. Côté français, c’est l’Union des Démocrates Musulmans de France qui sera le porte étendard de cette coalition. Nous recevons son fondateur et président Nagib Azergui.

Entretien d'Actu :

Dans la seconde partie de Toujours Debout, un échange sur l’offensive Israélienne à Gaza, les risques d’escalade d’un conflit régionale et la censure que subissent les voix en faveur de la Palestine en France et ailleurs en Europe. Pour évoquer cette page moyen orient, nous serons en compagnie de Béligh Nabli, Professeur de droit public à l’UPEC-Paris XII, et de Riccardo Bocco, professeur émérite au Département d'anthropologie et de sociologie de l'IHEID à Genève et spécialiste de la situation au Proche-Orient.