Enfin une vraie taxe sur les milliardaires ? - Emmanuel Macron : toujours "le grand manipulateur" ?

Introduction Nous sommes mardi 25 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Théophile Kouamouo.

Au sommaire aujourd’hui :

Le flash info par Cyril Lemba :

- Julian Assange est libre

- A Gaza, les journalistes semblent être pris pour cible par l’armée israélienne

- En Nouvelle-Calédonie, la répression continue contre les militants indépendantistes

Carte Blanche de Lisa Lap :

Cet après-midi se tenait une présentation donnée par l’économiste français Gabriel Zucman et par l'observatoire européen de la fiscalité. Ces derniers proposent un rapport pour taxer les milliardaires du monde… Un sujet qui doit également être discuté lors du prochain G20 en novembre 2024 qui sera présidé par le Brésil. On revient tout de suite sur les grandes lignes de ce rapport avec ma camarade et consoeur Lisa Lap.

Entretien d'Actu :

Qu’est-ce qu’il est allé faire dans cette galère ? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dissous l’Assemblée nationale au pire moment pour son propre camp politique, mais au meilleur moment pour le Rassemblement national, pour l’extrême droite ? Pourquoi développe-t-il désormais la théorie des “extrêmes”, RN et Front populaire dans sa bouche… des extrêmes qui conduiraient la France à la guerre civile selon lui ? Quel est le rapport intime qu’il entretient avec l’extrême droite, et craint-il vraiment d’être celui qui la conduit au pouvoir ? Et que se dit-il à son sujet dans la Macronie et dans le monde des affaires ? Pour répondre à ces questions,nous avons invité Marc Endeweld. Grand reporter au service enquêtes de Marianne, Marc est LE macronologue de la presse française. Il a consacré au chef de l’État français de nombreuses enquêtes et des ouvrages, notamment “L’ambigu Monsieur Macron”, “Le grand manipulateur”. Marc Endeweld est également l’auteur de L’Emprise qui donne à voir un Emmanuel Macron pris au piège d’une nouvelle guerre froide économique.