Elles arment israël ! Ce rapport qui épingle 4000 entreprises françaises

Des voix s’élèvent pour dénoncer la collaboration militaire entre la France et Israël. Laura est cofondatrice de Stop Arming Israel. Un collectif français constitué début novembre 2023 en réponse à l’appel à l’aide lancé le 16 octobre 2023 par le collectif de syndicats palestiniens Workers in Palestine: “End all complicity. Stop Arming Israel.” Le collectif a achevé un guide début du mois de mars, 166 jours après le début de l’offensive israélienne sur Gaza, qui a fait 32 000 morts, "guide des entreprises françaises d’armement complices d’Israël".

Pour rappel, l’industrie française de l’armement, c’est 9 grands groupes industriels, 4 000 PME, ETI et startups, 210 000 emplois directs et indirects, et 30 milliards d’euros de chiffres d’affaires par an en moyenne.

Imen Habib est coordinatrice pour l’Agence Média Palestine, au service du mouvement de solidarité avec la Palestine en France. Cette agence a été lancée suite à un appel de personnalités et de militants solidaires de la lutte du peuple palestinien. Imen a également été coordinatrice pour BDS, un autre mouvement de solidarité avec le peuple palestinien qui appelle à boycotter, désinvestir et sanctionner Israël et ses entreprises impliquées dans l’occupation, la colonisation et l’apartheid. Des mouvements qui provoquent de réels impacts. Entretien au micro d'Amina Kalache.