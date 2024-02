"Drapeau sataniste" et imam expulsé : le dessous d'une fake news signée BFMTV et Darmanin

C’est un feuilleton médiatique à la fois habituel et inquiétant. Le rituel est connu : à partir d’un tweet, d’une info rendue publique par un journal ou une chaîne d’information, un emballement se produit, un fait divers devient un enjeu de société, le gouvernement réagit et prend des mesures, voire crée une loi sur mesure. Et comme par hasard, ces feuilletons tournent rarement autour de thématiques comme les inégalités sociales, les scandales politiques et financiers ou l’urgence écologique. On revient trop souvent sur des questions comme l’immigration, l’islam, le voile, l’immigration, les étrangers, l’islam…

Cette fois-ci, il s’agit de l’histoire d’un imam. Il s’appelle Mahjoub Mahjoubi. Et il aurait eu prononcé un prêche anti-France, en tout cas selon le bandeau de BFM, s’en prenant au drapeau bleu-blanc-rouge, qualifié de satanique. En réalité, il fallait juste un travail de mise en contexte sommaire, bref ce que l’on peut considérer comme de la routine journalistique, pour comprendre que le mot drapeaux tricolores, prononcé au pluriel par l’imam et écrit au singulier par de nombreuses dépêches et articles de presse, ne désignait en réalité pas le drapeau français.