Donald Trump, le retour : quelles leçons pour la France (et la gauche) ?

Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024, voici le programme de “Toujours Debout”, présenté par Amina Kalache :

Au sommaire de cette édition :

On commence, comme tous les soirs, par le récap de l'actualité, préparé par Baptiste Lepinay.

En première partie d’émission nous recevons Tristan Cabello, historien spécialiste des Etats-Unis pour un entretien d’actu. C’est une des élections les plus suivies. Après un suspens insoutenable et une campagne pleine de rebondissements digne d’un scénario hollywoodien, son issue promet encore de grands changements. Ensemble nous reviendrons sur les conséquences à l’international du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Que dit la défaite de Kamala Harris sur l’Amérique ? Donald Trump n’avait-il déjà pas gagné ? Et quelles conséquences pour le prochain gouvernement américain du soutien de l’homme le plus riche du monde, Elon Musk ?

On retrouvera ensuite Lisa Lap et Andreï Manivit en direct du rassemblement contre le gala “Israël is Forever” au Trocadéro.

En seconde partie d’émission, c’est le fond de l’info hebdomadaire avec nos chroniqueurs réguliers Julien Théry et Mathieu Slama. On parlera des conséquences de l’élection de Donald Trump pour la France et l’Europe qui ont redouté sa victoire. D’abord parce qu’une victoire de Kamala Harris serait un signe de continuité alors qu’à l’inverse, celle de Donald Trump ferait entrer l’Europe et la France dans l'ère de l’imprévisible. Le président élu a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé une hausse des droits de douane, il souhaite plus largement le retour du protectionnisme. La gauche déplore cette victoire tandis que la droite et l’extrême-droite peine à cacher leur enthousiasme.