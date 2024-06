Dissolution : les macronistes maudissent Macron, Schiappa s'incruste, Mélenchon boit du lait fraise

La politique, c’est d’abord et avant tout ceux qui la font. Leurs parcours, leurs ambitions, leurs obsessions… un grand nombre de médias en parlent beaucoup, et fort bien. Mais la politique, c’est aussi des idées, des idées puissantes, des idées fortes, des lieux communs et des idées dangereuses. Qui sont portées par les hommes et les femmes qui s’activent sur la scène politique, écrivent des tribunes, passent à la télé, tournent dans leurs circonscriptions. C’est dans cette intersection que va s’installer le programme que nous testons aujourd’hui, dans une forme de V zéro/V1. Avec Nils Wilcke, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, au carnet d’adresses long comme un soir de dissolution, et à l’oreille duquel murmurent des politiques de tout bord. Le titre de ce programme à venir : Les indiscrets de Nils Wilcke.

Au sommaire :

• La conférence de presse d’Emmanuel Macron mardi dernier au siège de son parti, ses dénégations qui étonnent même dans son cercle le plus proche, ses fake news et son toupet légendaire qui masquent peut-être une absence totale de perspective politique réelle derrière le “coup” de la dissolution.

• Le grand retour des zombies politiques, à l’heure des investitures. Celles et ceux qui n’ont plus de potes mais qui s’incrustent à fond. Par exemple, Marlène Schiappa et Jérôme Cahuzac, qui s’y voient déjà… quand même !

• Et en troisième sujet : Jean-Luc Mélenchon. Ses adversaires politiques internes et externes comptaient sur son mauvais caractère et ses sorties incendiaires pour torpiller l’idée même du Front populaire. Mais on dirait que ces derniers jours il est plus “lait fraise” que café corsé. Cela suffira-t-il à maintenir l’équilibre jusqu’aux législatives ?