Des migrants africains envoyés à Gaza ? Révélations troublantes sur l'armée israélienne

Pendant que Le Média et ses équipes étaient venus à votre rencontre à la Fête de l’Huma, l’actu ne s’est pas arrêtée et elle est un peu chargée. Au programme :

On commence tout de suite au Proche-Orient, en Israël. Selon le média israélien Haaretz, l’armée israélienne recruterait des demandeurs d’asile pour les envoyer au front, et notamment à Gaza. Une information d’autant plus troublante qu’on sait depuis maintenant plusieurs années le racisme systémique que subissent les populations immigrés, et notamment les juifs noirs venus de la Corne de l’Afrique et principalement d'Ethiopie.

On ira ensuite aux Etats-Unis, où Donald Trump aurait échappé de peu à une nouvelle tentative d’assassinat. Un individu armé aurait fait irruption au club de golf de West Palm Beach, en Floride, où le candidat républicain à la Maison Blanche se trouvait.

En France, cette fois ; neuf ans après les attentats de Charlie Hebdo, le procès du jihadiste Peter Chérif s’est ouvert ce lundi 16 septembre 2024. Il est accusé d’avoir recruté Chérif Kouachi, l’un des deux frères auteurs de l’attaque durant laquelle Charb, Cabu et leurs collègues ont trouvé la mort… On parlera aussi écologie, avec la tempête Boris qui a frappé l’Europe centrale et de l’Est, ayant causé d’importantes inondations un peu partout, comme en Roumanie et en Pologne.

On parlera aussi de Sanofi, le géant de l’industrie pharmaceutique, accusé d’avoir dissimulé ses émissions toxiques.