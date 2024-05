Déficits : Macron nous endette pour aider ses amis milliardaires (Olivier Berruyer)

Déficits. Déficits. C’est un mot qui nous tombe régulièrement dessus, pour nous dissuader de protester contre la politique austéritaire qui nous est imposée par l’exécutif d’Emmanuel Macron, et qui s’accélère devant nos yeux impuissants. “Inconscients que vous êtes”, nous explique-t-on. Ne savez-vous pas que les déficits publics ont explosé et qu’il faut se serrer la ceinture ? Fini les conneries, nous dit le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Ahlala, les Français, quels inconscients, quels gaspilleurs ! Et pourtant, Emmanuel Macron, notre bon roi, pardon notre président bien-aimé, nous avait prévenus…

Mais au fait, à quoi sont dus les déficits ? Et qui a profité de la fameuse ère où c’était “open bar” ? Pour répondre à cette question, il faut faire un peu d’histoire économique et beaucoup de chiffres bien mis en perspective. Ça tombe bien : Olivier Berruyer est particulièrement calé dans le domaine. Olivier Berruyer est statisticien, et fondateur de Elucid, un média sur abonnement spécialisé notamment dans l’analyse, l’exploitation et la mise en graphique de données chiffrées. Olivier vient de publier un article passionnant dont le titre est “Budget de l’État : les pyromanes aux commandes”. Pyromanes, et peut-être pyromanes pompiers. Car ceux qui disent “arrêtons tout y a les déficits” ont participé eux-mêmes à faire exploser les déficits en subventionnant tous azimuts. Mais qui ont-ils subventionné ? Explications.