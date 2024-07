Crise de larmes à l'Elysée : pourquoi certains ministres de Macron ont perdu leurs nerfs

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke, programme que nous testons au Média et qui sera sur la grille de la saison prochaine et peut-être sur la TNT si vous, notre public, nos uniques mécènes, nous en donnez les moyens. Et si l’ARCOM accepte notre dossier lors de l’audition du 12 juillet prochain… Nous avons déjà récolté près de 170 000 euros ! Donnez-nous les moyens de créer, ensemble, la télé du futur ! La télé de celles et ceux qui ne la regardent plus ! Soutenez-nous sur tnt.lemediatv.fr !

“Les Indiscrets” nous donnent à voir derrière le rideau de la communication politique. Car Nils Wilcke, journaliste politique au carnet d’adresses long comme un soir de dissolution recueille tous les jours les confidences des politiques de tout bord. Au sommaire :

Comment et pourquoi Emmanuel Macron a fait pleurer des ministres lors des Conseils des ministres avant le second tour des législatives… le grand naufrage d’Édouard Philippe, et son “ponce-pilatisme” durant une semaine cruciale où ce qui se joue c’est tout simplement la prise du pouvoir par le RN… Ave Marine… Marine Tondelier… comment la secrétaire nationale des Écologistes est devenue la sainte patronne médiatique d’une partie de la gauche… Et la grande coalition anti-extrêmes avec de gros guillemets en cas d’absence de majorité absolue dimanche est-elle décidément un piège à cons ?