Coulisses : le plan machiavélique de Macron pour diviser la gauche

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord. L’idée de ce programme, c’est de regarder derrière le rideau de fumée de la communication politique, et de vous donner à voir le croisement entre ambitions personnelles, tactiques et stratégie, idées de fond et impostures idéologiques…

Au sommaire : le plan diabolique de Macron pour dynamiter la gauche après les législatives… Macron et ses conseillers n’ont plus de crédit politique mais ils ont des idées. Après la catastrophe des Européennes et le désastre de la dissolution, ça carbure à l’Elysée pour tenter de trouver des solutions ; le doigt d’honneur du groupe Bolloré à l’ARCOM, et en particulier les outrances complètement folles que l’on peut entendre dans l’émission de Cyril Hanouna. Hanouna est en roue libre, Bolloré lui a laissé carte blanche sur Europe 1 avant les élections avec sa nouvelle émission éphémère baptisée On marche sur la tête. Jamais une émission n’aura aussi bien porté son nom ; et les dessous de la guerre au couteau entre François Ruffin, en mode “lui c’est lui, moi c’est moi” et la team Jean-Luc Mélenchon.