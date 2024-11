Côte d’Ivoire : « Ouattara est lâché par ses parrains français »

Dans cet entretien exclusif, Pascal Affi N’Guessan, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire et président du Front populaire ivoirien depuis 23 ans, livre son analyse sur les crises politiques et sociales qui secouent l’Afrique de l’Ouest, en particulier le Sahel. Quel regard porte-t-il sur le limogeage de Choguel Maïga au Mali et l’emprise des régimes militaires dans la région ? La généralisation de ce type de pouvoirs signe-t-elle l'échec des partis et personnalités qui ont animé le printemps démocratique des années 1990 et font souvent partie des "balayés" ? Sommes-nous face à une nouvelle guerre froide entre pro-Occident et régimes rejetant l’influence française ? Avec l'arrivée au pouvoir en Afrique de l'Ouest d'une nouvelle génération de leaders par les urnes et par les armes, l'heure de la retraite n'a-t-elle pas sonné pour des aînés comme lui ? La question de la présidentielle 2025 est également abordée. Pourquoi croit-il qu’Alassane Ouattara ne sera pas candidat ? Entre fractures au sein de la gauche ivoirienne, défis générationnels, et polémiques autour de Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan dit sa part de vérité.