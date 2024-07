Contre l'extrême droite : un front antiraciste populaire - Macron : pourquoi il offre le pouvoir au Rn ?

Nous sommes mardi 2 juillet 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Nadiya Lazzouni.

Au sommaire aujourd’hui :

Le flash info présenté par Cyril Lemba :

- C’est l’enjeu du second tour des élections législatives qui aura lieu dimanche prochain : la question des désistements en cas de triangulaire divise le camp présidentiel

- La situation toujours extrêmement tendue à Gaza où l’armée Israélienne prépare une attaque d’envergure

- Situation catastrophique aussi en Haïti, où L’UNICEF alerte une nouvelle fois sur le nombre d’enfants déplacés à cause de violences de groupes armée

Entretien d'Actu :

Avec Safa Bounaidja-Rachedi, psychologue sociale et militante anti-raciste ; Nasteho Aden, militante anti-raciste, conseillère municipale à Stains et Seumboy, créateur de la chaine histoires crépues. Dans une tribune publiée le 27 juin dernier par l’humanité et soutenue par 2300 signataires, vous appelez à former un Front Antiraciste Populaire qui viendrait faire véritablement barrage à la droite et l’extrême-droite. On y trouve des revendications et des mesures concrètes sur lesquelles nous reviendrons au cours de cet entretien.

Ne nous engueulons pas :

Ne Nous Engueulons pas” avec Julien Théry, notre historien-maison, et Max-Erwann Gastineau, essayiste, notamment sur Le FigaroVox et auteur de “L'ère de l’affirmation - répondre au défi de la désoccidentalisation”. Ces invités analyseront, chacun selon son prisme, les résultats sortis du premier tour des législatives et surtout la stratégie illisible d’Emmanuel Macron dans cet entre deux tours. Emmanuel Macron qui est lui-même dans un entre deux, à la fois désireux de maintenir un certain “ni LFI ni RN” et de se soumettre, mais pas trop non plus, à la tradition du barrage républicain.