Censure du budget : le gouvernement Barnier va-t-il tomber ?

Le gouvernement va-t-il tomber ? Alors que la gauche a annoncé déposer une motion de censure sur le budget pour stopper Barnier, le RN brandit la menace de la voter et donc de mettre fin à ce gouvernement, et au projet de loi de finances prévu. Le Premier Ministre a déjà reculé sur la hausse des taxes sur l’électricité demandée par le RN (et également le NFP, mais ce n’est pas la gauche que Barnier veut séduire). En position de force, le parti de Marine Le Pen avance d’autres pions. Ses autres lignes rouges : l’annulation du report de l'indexation des retraites, ne pas dérembourser les médicaments, renoncer à la suppression des allègements de charges pour les entreprises, ou réduire/supprimer l’AME. Michel Barnier a déjà annoncé “souhaiter "sensiblement" baisser les soins pris en charge pour les sans-papiers”. Dans cette séquence le RN tente de passer pour les défenseurs du pouvoir d’achat. Mais dans ces lignes rouges on voit aussi des mesures pour les entreprises ou encore un coup contre les immigrés. Thomas Porcher rappelle que l’AME est d’utilité publique et coûte finalement plus cher si elle est supprimée. Une position partagée par de nombreux économistes, dont Esther Duflo (prix nobel) ainsi que le milieu médical. L’économiste met en garde aussi sur l’annulation de la hausse de la taxe : revient-on au niveau de l’augmentation prévue de Bruno Le Maire ? Dans ce cas, l’électricité va effectivement augmenter. Le “socle commun” alerte sur les conséquences d’une censure, car cela veut dire pas de budget pour la France. Michel Barnier a déjà annoncé un 49.3 pour le budget 2025. "Si le budget de la Sécurité sociale devait être censuré, cela veut dire qu'au 1er janvier, votre carte Vitale ne marche plus, que les retraites ne sont plus versées. Si le budget de l’État devait être censuré, ça veut dire qu’au bout d’un moment les fonctionnaires ne sont plus payés", a affirmé Elisabeth Borne sur LCI. La constitution prévoit quand même des voies pour éviter le “shutdown”. Michel Barnier a avancé la panique des marchés financiers si l’on arrive à une telle situation. Il en appelle à la responsabilité des députés. Thomas Porcher dénonce des propos mensongers de la part de l’ancienne Première Ministre. L’économiste avance que les politiques agitent la peur pour faire passer les réformes et les mesures austéritaires.

Autre panique du monde libéral, le taux d’emprunt de la France a dépassé celui de la Grèce, pour la première fois. “Tous les éditorialistes, sur les chaînes privées ou publiques ont sonné l’alarme” indique Thomas Porcher qui regrette “cette fausse panique”. L’économiste assure que cela ne constitue rien de grave et que les Etats-Unis sont à plus de 4%. Par contre Lisa Lap et Thomas Porcher rappellent que l’austérité prévue est la même que celle appliquée au début de la crise grecque, dont on connaît les conséquences.

Lisa Lap et Thomas Porcher reviennent aussi sur le “Black friday”, ces trois jours où les marques avancent des remises (il y a beaucoup moins de règles que pendant les soldes donc les prix peuvent être gonflés avant ristourne). Un week-end où les entreprises vantent la surconsommation, assez décriés par les milieux écologistes et anticapitalistes. L’économiste interpelle sur la nécessité de mêler écologie et lutte des classes et de ne pas culpabiliser le consommateur, mais de cibler les industriels et les pouvoirs publics.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !