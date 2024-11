"Ce n'est plus de l'info" : enquête sur les médias des milliardaires (CNews, BFMTV,...)

Le média indépendant OFF Investigation frappe fort avec son dernier documentaire intitulé "Média de haine : objectif guerre civile"... Entretien avec Gauthier Mesnier et Jean-Baptiste Rivoire

Le média indépendant OFF Investigation frappe fort avec son dernier documentaire intitulé "Média de haine : objectif guerre civile". Réalisé par Emma Feyzeau et Gaultier Mesnier, ce long format, véritable électrochoc journalistique, a déjà cumulé plus de 500 000 vues en seulement deux jours. Une performance qui témoigne de l'intérêt grandissant du public pour des analyses médiatiques fouillées et percutantes. Retour sur une enquête qui dénonce le rôle des médias dans la montée de la haine et la désinformation en France. Depuis mai 2017, un tournant s'est opéré dans les grandes chaînes d'information françaises. Selon Jean-Baptiste Rivoire, fondateur d'OFF Investigation, les médias contrôlés par des groupes milliardaires ont délaissé leur vocation d'information pour servir des intérêts politiques et économiques. L'objectif ? Soutenir une politique pro-business tout en stigmatisant des populations marginalisées : étrangers, immigrés, et plus récemment, les musulmans.

Le documentaire s'attarde notamment sur CNEWS, une chaîne accusée d'avoir basculé dans une ligne éditoriale résolument xénophobe. À travers l’analyse d’une journée type de diffusion, le 18 septembre 2023 – au moment où des milliers de migrants débarquaient sur l’île de Lampedusa – le film démontre comment les discours alarmistes sont orchestrés pour focaliser l’attention sur l’immigration et en faire un problème central. Hervé Brusini, président du Prix Albert Londres, résume cette stratégie en des termes cinglants : "Nous ne sommes plus dans le cadre du journalisme, nous sommes dans la négation des faits. C'est mortifère."

Jean-Baptiste Rivoire et Gauthier Mesnier étaient les invités de Nadiya Lazzouni, mercredi 13 novembre.