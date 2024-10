Budget 2025 : tensions autour du fiasco macroniste - Agriculteurs : coup de pression devant l'assemblée

Nous sommes le jeudi 17 octobre 2024. Au programme de votre Toujours Debout, présenté par Nadiya Lazzouni :

Comme tous les jours, nous ouvrons l'émission avec un flash actu préparé par l'ensemble de la rédaction.

Puis nous recevrons Laurence Marandola, porte-parole de la confédération paysanne et éleveuse. Nous reviendrons sur les revendications des agriculteurs, qui à l’occasion de l’examen du projet de loi de finance 2025, se sont rassemblés aux abords de l’assemblée nationale. Une mobilisation couverte par notre consœur et camarade Lisa Lap qui a tendu le micro à des agriculteurs qui réclament notamment plus de protection sociale.

En seconde partie d'émission, le fond de l’info. Ce soir, c’est Paul Elek, notre chroniqueur politique, qui fera face à Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la liberté. Nous discuterons principalement du projet de loi de finances 2025 très contesté par la classe politique, tous bords confondus. Ce mercredi 16 octobre, les députés de la commission des finances ont entamé l’examen en première lecture du texte concernant les recettes et dans le même temps, Jean-Philippe Tanguy, le député chargé des questions économiques au RN, présentait à la presse, à l’assemblée nationale, un contre-budget résumant les amendements que son parti soutiendra lors des débats. Il prévient, le RN ne votera pas le budget et n’exclut pas de voter la censure du gouvernement. Michel Barnier cédera-t-il aux pressions d’un allié qui semble lui échapper et qui impose désormais ses règles ? Un RN qui n’embarrasse pas seulement la droite et les macronistes. La gauche aussi fait face à un dilemme. Doit-elle voter la loi d’abrogation de la réforme des retraites qui sera proposée par le RN lors de sa niche parlementaire à la fin du mois d’octobre ?