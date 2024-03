Biden complice de Netanyahou : comment il risque de perdre le pouvoir

Nouvel épisode de l’émission “Du côté de chez Sam”. Avec Chris dit Politicoboy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l’Amérique démocrate et animateur d’une newsletter sur Substack (https://politicoboy.substack.com)… “Du côté de chez Sam” revient, deux fois par mois, sur l’actualité aux Etats-Unis, mais également sur la façon dont les Etats-Unis regardent l’actualité dans le monde.

Au sommaire, deux sujets qui sont liés l’un à l’autre : l’énorme scandale qui secoue le New York Times après des révélations du média en ligne The Intercept sur les dessous de la publication d’une enquête, par le plus prestigieux quotidien américain, au sujet de viols et de violences sexuelles supposées attribuées au Hamas et des attaques qu’il a perpétrées le 7 octobre dernier ; et juste après le traditionnel discours sur l’état de l’Union, l’isolement de plus en plus grand de Joe Biden au sujet de la crise au Proche-Orient… Joe Biden, déjà surnommé avec sarcasme “Genocide Joe”, et qui fait face à une base électorale, à des alliés politiques et à des commentateurs qui le pressent de rééquilibrer sa position sur Israël, au risque de sombrer dans une bérézina électorale.