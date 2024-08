Bataille pour Matignon : comment la macronie veut empêcher la gauche de gouverner

La bataille pour Matignon continue de plus belle, comme s’il n’y avait pas eu de scrutin. Un “pacte d’action”, c’est la proposition de Gabriel Attal. Le Premier ministre démissionnaire et chef de file des députés Ensemble pour la République, ainsi que Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti Renaissance, ont chacun envoyé des lettres aux chefs de partis parlementaires, à l’exception du Rassemblement National et de La France Insoumise, appelant à la formation d’une coalition parlementaire. On va faire comme si le NFP, le résultat des urnes ou la candidature de Lucie Castets pour Matignon n'existaient pas. En attendant, le camp présidentiel peaufine sa stratégie pour empêcher la gauche de gouverner quitte à flirter avec les limites de la Constitution.

Benjamin Lucas, député NFP-Génération.s, accuse le Président de “s’accaparer tous les pouvoirs”. Ces initiatives surviennent alors que la gauche, forte de ses 193 députés, continue de réclamer la nomination de Lucie Castets à Matignon. Dans sa lettre, la Haute-fonctionnaire évoque une augmentation du smic mais plus à 1 600 euros. Et le retour de l'ISF n'est plus mentionné. On passe donc de “décret dès l’arrivée au pouvoir” à… “horizons”. Les dirigeants du NFP, dont Mathilde Panot, admettent qu’il sera nécessaire de convaincre au-delà de leurs rangs pour obtenir une majorité. Mais, convaincre au-delà, est-il pareil que compromettre ?

Ce mercredi, l’intersyndicale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse appelle ses agents à la grève pour dénoncer un plan social. La direction a décidé de supprimer 500 postes de contractuels pour réaliser entre 1,6 et 1,8 million d’euros d’économies demandées par Bercy, rapporte Libération. “J’ai l’impression que l’on se fout de ces mineurs” témoigne Laïla, une éducatrice. La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a communiqué son inquiétude.

Alors que le massacre se poursuit à Gaza et que le nombre de victimes civiles palestiniennes ne cesse d’augmenter, les États-Unis ont approuvé hier, mardi 13 août, la vente de 20 Milliards de dollars d’armements à Israël. Le journal israélien Haaretz a révélé dans un rapport d’investigation publié hier, que l’armée israélienne utilisait des civils palestiniens comme boucliers humains pour inspecter des tunnels piégés à Gaza avant l’intervention des soldats. C’est le flash été du Média.